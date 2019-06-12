В Париже раскрыли детали подготовки первой после пожара службы в Нотр-Даме

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Первая служба в соборе Нотр-Дам в Париже после пожара, частично его разрушившего, пройдет в субботу, 15 июня, сообщил РИА Новости викарий парижской архиепархии Филип Марсе.

"Первая после пожара служба будет в субботу, во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поприсутствовать на службе все желающие, даже если они журналисты, не смогут.

"Это невозможно. Число людей, которые смогут находиться внутри собора, очень сильно ограничено. Ну и плюс все будут в касках на головах. Журналистов внутри не будет, только один телеканал", - пояснил он.

Марсе добавил, что еще одна молитва пройдет на площадке у собора, и участие в ней открыто для всех.

Как ранее заявлял настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, в ходе первой службы, которая пройдет спустя ровно два месяца после пожара, будет освящен алтарь собора.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.