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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В Париже раскрыли детали подготовки первой после пожара службы в Нотр-Даме

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара
Собор Парижской Богоматери после пожара
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Собор Парижской Богоматери после пожара. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Первая служба в соборе Нотр-Дам в Париже после пожара, частично его разрушившего, пройдет в субботу, 15 июня, сообщил РИА Новости викарий парижской архиепархии Филип Марсе.
"Первая после пожара служба будет в субботу, во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что поприсутствовать на службе все желающие, даже если они журналисты, не смогут.
"Это невозможно. Число людей, которые смогут находиться внутри собора, очень сильно ограничено. Ну и плюс все будут в касках на головах. Журналистов внутри не будет, только один телеканал", - пояснил он.
Марсе добавил, что еще одна молитва пройдет на площадке у собора, и участие в ней открыто для всех.
Как ранее заявлял настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, в ходе первой службы, которая пройдет спустя ровно два месяца после пожара, будет освящен алтарь собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериПарижВ мире
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