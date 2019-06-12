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РИА Новости

Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поиски пропавшего кота Бари Алибасова Чучи продолжаются, рассказал сын продюсера Бари Алибасов — младший радиостанции "Говорит Москва".
Ранее домашний питомец исчез после прихода в квартиру Алибасова журналистов. PR-директор продюсера Вадим Горжанкин предположил, что кот испугался гостей и выбежал в открытую дверь. Родственники Алибасова уже пообещали нашедшему вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На".
Алибасов-младший сообщил, что его отец пока не знает о пропаже домашнего питомца.
"Я умолял сегодня заведующего отцу об этом не говорить. Когда он просил кота позавчера, он был в бреду", — рассказал он.
При этом сын продюсера отметил, что Алибасов продолжает звать Чучу.

"Он что-то говорит: "кот", но еще не спрашивает, где, что и как. Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли", — заявил Алибасов-младший.

Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, Алибасов остается в реанимации.
Бари Алибасов
10 июня, 19:47
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
1728188411144
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Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовРоссияОбщество
Популярные комментарии
С ума сойти!!! А ещё, крышка унитаза почему то была поднята...😱😱😱. Я вообще не понял, почему эта новость в топе!? Осталось статус "молния" поставить...
12 июня, 19:25
ddusssya
56711011
100 пудово его увел с собой кот Скрипалей
12 июня, 19:23
CCasper
15320007
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