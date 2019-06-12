Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поиски пропавшего кота Бари Алибасова Чучи продолжаются, рассказал сын продюсера Бари Алибасов — младший радиостанции " Поиски пропавшего кота Бари Алибасова Чучи продолжаются, рассказал сын продюсера Бари Алибасов — младший радиостанции " Говорит Москва ".

Ранее домашний питомец исчез после прихода в квартиру Алибасова журналистов. PR-директор продюсера Вадим Горжанкин предположил, что кот испугался гостей и выбежал в открытую дверь. Родственники Алибасова уже пообещали нашедшему вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На".

Алибасов-младший сообщил, что его отец пока не знает о пропаже домашнего питомца.

"Я умолял сегодня заведующего отцу об этом не говорить. Когда он просил кота позавчера, он был в бреду", — рассказал он.

При этом сын продюсера отметил, что Алибасов продолжает звать Чучу.

"Он что-то говорит: "кот", но еще не спрашивает, где, что и как. Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли", — заявил Алибасов-младший.

Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.