Зарубежные лидеры направили поздравления с Днем России жителям страны

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Руководители зарубежных государств и представители королевских семей направляют российскому руководству и народу страны поздравления с пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего развития по случаю национального праздника - Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Поздравительные послания россиянам направили США, Великобритания, КНДР, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Киргизия и другие страны.

От имени президента США Дональда Трампа и американского народа россиян поздравил госсекретарь Майк Помпео.

"В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права", - говорится в поздравлении Помпео, текст которого распространил госдепартамент.

Наилучшие пожелания россиянам направила Королева Великобритании Елизавета II. В аккаунте посольства Великобритании в РФ в Facebook размещена фотография, которая сопровождается текстом на русском языке: "С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника – Дня России".

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По случаю праздника лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму. "По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу дружественной РФ от имени правительства и народа КНДР", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что "стойкий и трудолюбивый российский народ" под руководством Владимира Путина "отважно справляется с различными вызовами и лишениями и добивается больших успехов в построении сильной и процветающей России, что вызывает искреннюю радость".

Также президенту Путину направил телеграмму президент Ирана Хасан Роухани.

"Хотел бы искренне поздравить ваше превосходительство и народ страны с Национальным днем Российской Федерации", - написал он в письме, опубликованном на сайте иранского президента в среду.

Иранский президент выразил уверенность, что под руководством Путина правительство и народ России продолжат двигаться в направлении развития и прогресса, а двусторонние дружественные отношения между Тегераном и Москвой продолжат углубляться в интересах народов двух стран.

Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа также направили поздравления Путину.

Как сообщил МИД Саудовской Аравии, король Аль Сауд в поздравительной телеграмме пожелал от своего имени и имени саудовского народа и правительства российскому президенту "здоровья и счастья", а "правительству и дружественному российскому народу - прогресса и процветания". Аналогичные пожелания высказал в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

Поздравительные послания в адрес российского президента также поступили от эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани, заместителя эмира Абдаллы бен Хамад Аль Тани. Премьер-министр Катара Нассер бен Халифа Аль Тани поздравил с Днем России главу российского правительства Дмитрия Медведева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении Владимиру Путину выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - говорится в поздравлении.

По мнению Лукашенко, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Белорусский президент отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".

Глава белорусского государства полагает, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.

Лукашенко также направил поздравления премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя Владимира Путина, выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

"Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днём России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, - написал он на своей странице в Facebook

Додон отметил, что конструктивный молдавско-российский диалог на высшем уровне развивается очень активно. По словам президента, сейчас также активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдавии с Россией.

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, в свою очередь, в поздравительном заявлении выразила надежду на сотрудничество с Госдумой РФ.

"Сегодня отмечается День России, позвольте с трибуны парламента направить искренние поздравления и хорошие пожелания нашим коллегам из Госдумы Российской Федерации, надеемся, на эффективное сотрудничество с ними", - сказала Гречаный. Она также поздравила с праздником народ России и заметила, что людей из обеих стран всегда связывало желание дружить друг с другом.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский пожелал России мира и процветания, заявив, что День России - это и праздник приднестровцев.

"Многонациональный приднестровский народ видит себя частью России, проголосовав за это на референдуме. День России – это и наш праздник. Сегодня мы радуемся успехам и достижениям российского народа", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы ПМР.

Он отметил, что в Приднестровье безмерно благодарны России за помощь и поддержку, за ее непоколебимую позицию по сохранению мира и стабильности на берегах Днестра.

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Владимиру Путину, в котором выразил уверенность, что дружба между народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между странами.

Саркисян также посетил в среду посольство РФ, чтобы лично поздравить дипломатов с национальным праздником. Он поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России, сообщила пресс-служба.

МИД Армении в своем заявлении по случаю Дня России констатировал наличие действенных механизмов союзнического взаимодействия между Ереваном и Москвой.

"С Днем России! Армения и Россия, опираясь на многовековые узы дружбы наших народов, смогли выстроить действенные механизмы союзнического взаимодействия как на двустороннем, так и международном и региональном уровнях, в рамках интеграционных объединений на пространстве Евразии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Уверенность в развитии и укреплении отношений выразил в своей телеграмме президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что наши страны связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества.

"Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - сообщается в поздравительном письме.

Алиев также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а россиянам – мира и благополучия.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба в своем поздравлении отметил личный вклад Владимира Путина в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества двух государств. Он отметил, что в настоящее время Россия - "крепкое государством с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне".

"Позвольте от всей души поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России", - отмечается в сообщении абхазского президента.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в связи с праздником отметил, что жители республики всегда будут помнить о поддержке и помощи России. "Каждый житель Южной Осетии всегда с благодарностью будет помнить о той неоценимой поддержке и помощи, которую оказывает нашей республике Российская Федерация", - говорится в поздравлении.

В Южной Осетии, где большинство жителей являются российскими гражданами, День России отмечается как государственный праздник, "в знак признания величайшей роли Российской Федерации" в исторической судьбе югоосетинского народа, указывается в сообщении на сайте президента республики.

Бибилов также пожелал Путину крепкого здоровья и многих новых свершений в качестве главы российского государства, а народу России – мира, благополучия и процветания.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме отметил, что Россия "является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".