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РИА Новости

Зарубежные лидеры направили поздравления с Днем России жителям страны

Вчера, 18:33
899
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники праздничного шествия с флагами России
Участники праздничного шествия с флагами России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники праздничного шествия с флагами России. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Руководители зарубежных государств и представители королевских семей направляют российскому руководству и народу страны поздравления с пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего развития по случаю национального праздника - Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня.
Поздравительные послания россиянам направили США, Великобритания, КНДР, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Киргизия и другие страны.
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Вчера, 12:33
Путин поздравил жителей страны с Днем России
От имени президента США Дональда Трампа и американского народа россиян поздравил госсекретарь Майк Помпео.
"В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права", - говорится в поздравлении Помпео, текст которого распространил госдепартамент.
Наилучшие пожелания россиянам направила Королева Великобритании Елизавета II. В аккаунте посольства Великобритании в РФ в Facebook размещена фотография, которая сопровождается текстом на русском языке: "С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника – Дня России".
Тест
Вчера, 08:00
По случаю праздника лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму. "По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу дружественной РФ от имени правительства и народа КНДР", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер также подчеркнул, что "стойкий и трудолюбивый российский народ" под руководством Владимира Путина "отважно справляется с различными вызовами и лишениями и добивается больших успехов в построении сильной и процветающей России, что вызывает искреннюю радость".
Также президенту Путину направил телеграмму президент Ирана Хасан Роухани.
"Хотел бы искренне поздравить ваше превосходительство и народ страны с Национальным днем Российской Федерации", - написал он в письме, опубликованном на сайте иранского президента в среду.
Иранский президент выразил уверенность, что под руководством Путина правительство и народ России продолжат двигаться в направлении развития и прогресса, а двусторонние дружественные отношения между Тегераном и Москвой продолжат углубляться в интересах народов двух стран.
Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа также направили поздравления Путину.
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
Вчера, 14:28
В Севастополе развернули огромный флаг России
Как сообщил МИД Саудовской Аравии, король Аль Сауд в поздравительной телеграмме пожелал от своего имени и имени саудовского народа и правительства российскому президенту "здоровья и счастья", а "правительству и дружественному российскому народу - прогресса и процветания". Аналогичные пожелания высказал в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
Поздравительные послания в адрес российского президента также поступили от эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани, заместителя эмира Абдаллы бен Хамад Аль Тани. Премьер-министр Катара Нассер бен Халифа Аль Тани поздравил с Днем России главу российского правительства Дмитрия Медведева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении Владимиру Путину выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.
"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - говорится в поздравлении.
По мнению Лукашенко, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Белорусский президент отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".
Глава белорусского государства полагает, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
Лукашенко также направил поздравления премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

Девушки на праздновании Дня России в Челябинске
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России во Владивостоке
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

Участник праздничного митинга, посвященного Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на Дне России в парке им. М. Горького в Казани
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Девушки с флагами на праздновании Дня России в Челябинске
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

Молодые люди на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

Участники флэшмоба Я люблю Россию развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

Молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в Челябинске
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Участники ансамбля песни и танца Заманхо выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

Празднование Дня России в парке им. М. Горького в Казани
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

Молодые люди в национальных костюмах на Параде дружбы народов в парке им. М. Горького в Казани
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя Владимира Путина, выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.
"Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с государственным праздником – Днём России – и передаю самые добрые пожелания мира и процветания. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, - написал он на своей странице в Facebook.
Додон отметил, что конструктивный молдавско-российский диалог на высшем уровне развивается очень активно. По словам президента, сейчас также активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдавии с Россией.
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, в свою очередь, в поздравительном заявлении выразила надежду на сотрудничество с Госдумой РФ.
"Сегодня отмечается День России, позвольте с трибуны парламента направить искренние поздравления и хорошие пожелания нашим коллегам из Госдумы Российской Федерации, надеемся, на эффективное сотрудничество с ними", - сказала Гречаный. Она также поздравила с праздником народ России и заметила, что людей из обеих стран всегда связывало желание дружить друг с другом.
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский пожелал России мира и процветания, заявив, что День России - это и праздник приднестровцев.
"Многонациональный приднестровский народ видит себя частью России, проголосовав за это на референдуме. День России – это и наш праздник. Сегодня мы радуемся успехам и достижениям российского народа", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы ПМР.
Он отметил, что в Приднестровье безмерно благодарны России за помощь и поддержку, за ее непоколебимую позицию по сохранению мира и стабильности на берегах Днестра.
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Владимиру Путину, в котором выразил уверенность, что дружба между народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между странами.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Вчера, 00:39
День России
Саркисян также посетил в среду посольство РФ, чтобы лично поздравить дипломатов с национальным праздником. Он поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России, сообщила пресс-служба.
МИД Армении в своем заявлении по случаю Дня России констатировал наличие действенных механизмов союзнического взаимодействия между Ереваном и Москвой.
"С Днем России! Армения и Россия, опираясь на многовековые узы дружбы наших народов, смогли выстроить действенные механизмы союзнического взаимодействия как на двустороннем, так и международном и региональном уровнях, в рамках интеграционных объединений на пространстве Евразии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
Уверенность в развитии и укреплении отношений выразил в своей телеграмме президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что наши страны связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества.
"Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - сообщается в поздравительном письме.
Алиев также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а россиянам – мира и благополучия.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба в своем поздравлении отметил личный вклад Владимира Путина в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества двух государств. Он отметил, что в настоящее время Россия - "крепкое государством с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне".
"Позвольте от всей души поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России", - отмечается в сообщении абхазского президента.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в связи с праздником отметил, что жители республики всегда будут помнить о поддержке и помощи России. "Каждый житель Южной Осетии всегда с благодарностью будет помнить о той неоценимой поддержке и помощи, которую оказывает нашей республике Российская Федерация", - говорится в поздравлении.
В Южной Осетии, где большинство жителей являются российскими гражданами, День России отмечается как государственный праздник, "в знак признания величайшей роли Российской Федерации" в исторической судьбе югоосетинского народа, указывается в сообщении на сайте президента республики.
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
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Бибилов также пожелал Путину крепкого здоровья и многих новых свершений в качестве главы российского государства, а народу России – мира, благополучия и процветания.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме отметил, что Россия "является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".
"Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение киргизско-российского сотрудничества. Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов", - отметил в поздравлении глава Киргизии.
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