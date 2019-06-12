Волгоградское отделение ЕР выдвинуло Бочарова на пост главы региона

ВОЛГОГРАД, 12 июн - РИА Новости. Участники конференции волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" проголосовали за выдвижение действующего губернатора Андрея Бочарова на пост главы Волгоградской области, передает корреспондент РИА Новости.

Делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность губернатора Волгоградской области во время партийной конференции, которая прошла на стадионе "Волгоград Арена". По информации представителя счётной комиссии, подавляющее большинство голосов – 188 из 197 - набрал Андрей Бочаров.

"Выдвинуть кандидатом на должность губернатора Андрея Ивановича", - озвучил результаты голосования секретарь регионального отделения Сергей Горняков. По информации ЕР, в качестве кандидата от партии кроме Бочарова был выдвинут председатель областной думы Николай Семисотов.

Бочаров в ответном слове поблагодарил участников конференции за поддержку. "Спасибо за поддержку. Поддержка партии нужна и важна для меня, как руководителя области, и для жителей области. Потому что реализация больших планов невозможна без поддержки ... неравнодушных людей", - сказал Бочаров.

В конце он обратился к делегатам и ко всем жителям Волгоградской области с просьбой принять активное участие в формировании программы развития региона на следующие пять лет, а затем и в ее реализации.

Также на конференции делегаты выдвинули кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы.