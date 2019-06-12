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РИА Новости

Средства от продажи самолета Обрадора направят на решение проблем миграции

Вчера, 18:02
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© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор
Лопес Обрадор
© AP Photo / Moises Castillo
Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что средства, вырученные от продажи самолета главы государства, будут направлены на решение проблем миграции.
О намерении избавиться от президентской флотилии из 80 самолетов и вертолетов Лопес Обрадор объявил еще до победы на выборах 2018 году. По его словам, отныне перемещаться он будет либо на обычных пассажирских рейсах, либо по земле – на автомобиле. Он уже отправил в США для продажи президентский Boeing 787 Dreamliner, купленный в 2016 году.
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"Вчера я получил оценку от ООН по продаже президентского самолета. Минимум это 150 миллионов долларов, но у меня вот остались сомнения, 130 или 150 миллионов… Чтобы ответить на вопрос, откуда будет бюджет (на решение проблем миграции), отвечу, что он будет образован за счет того, что мы получим от продажи этого шикарного самолета", - заявил Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции в Мехико.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
Как сообщил на той же пресс-конференции глава МИД Мексики Марсело Эбрард, реализация плана по противодействию нелегальной миграции уже началась. "Мы находимся в стадии реализации специального плана. Развертывание Национальной гвардии будет продвигаться в ближайшие дни быстрыми темпами", - сказал он.
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К этой работе также добавляются переговоры с властями Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в части миграционных вопросов и реализация плана по развитию Мексики и Центральной Америки. В пятницу состоится встреча с губернаторами штатов Оахака, Чьяпас, Табаско, Веракрус и Кампече с целью согласования действий с федеральным центром по части миграции, уточнил Эбрард.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о наличии некоей "секретной" части соглашений с Мексикой по миграции, глава МИД страны отметил, что ничего тайного там нет, а со стороны мексиканских властей вся информация была озвучена.
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