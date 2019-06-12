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РИА Новости

"Мы все молодцы". Как Ивана Голунова встретили после освобождения

Вчера, 17:56
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Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста 11 июня. С него были сняты обвинения в покушении на сбыт наркотиков, уголовное преследование прекращено. Мама журналиста Светлана Голунова выразила признательность всем, кто оказывал поддержку ее сыну. Она вышла к журналистам с тортом.
Голунова задержали шестого июня. ГУ МВД по Москве сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело. По сообщениям МВД, в квартире Голунова также были найдены наркотические вещества. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс. С момента его задержания в Москве и других городах проходили акции в его защиту. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня выступил с заявлением, что доказательств причастности Голунова к незаконным действиям нет. Биологическая, криминалистическая, дактилоскопическая и генетическая экспертизы подтвердили это.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваВидео
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