Рябков призвал совершенствовать формат диалога по глобальной безопасности

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Пока не ясно, можно ли сделать многосторонним диалог по стратегической стабильности, но возможно, что-то можно будет сделать в плане новых форматов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков после консультаций с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге.

"Наши американские коллеги в последнее время довольно активно занимаются тематикой создания, как они это называют, среды, благоприятствующей ядерному разоружению, наметили некоторые многосторонние шаги в этой сфере. Сама постановка вопроса о том, что на многостороннем уровне нужно формировать предпосылки для продолжения процесса в данной сфере, нам близка", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Россия в последние годы настаивала на том, что с заключением договора по СНВ в 2010 году "мы вплотную подошли к черте, после которой любые мыслимые дальнейшие шаги в этой сфере должны осуществляться на многосторонней основе, учитывать потенциалы других стран, обладающих возможностями в сфере ядерных вооружений". По словам Рябкова, это в первую очередь касается Великобритании и Франции - ближайших союзников США.

"Мы знаем, конечно, и о том, что американские коллеги в последнее время уделяют повышенное внимание так называемому китайскому фактору, и в результате образуется такая политико-дипломатическая конфигурация, которая отличается от традиционного контроля над вооружениями... получится ли мультилатерализировать контроль над вооружениями - вопрос открытый. Здесь много нестыковок", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам один из вопросов - как к этой попытке отнесутся страны, о которых идет речь.