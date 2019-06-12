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РИА Новости

Рябков призвал совершенствовать формат диалога по глобальной безопасности

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Пока не ясно, можно ли сделать многосторонним диалог по стратегической стабильности, но возможно, что-то можно будет сделать в плане новых форматов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков после консультаций с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге.
"Наши американские коллеги в последнее время довольно активно занимаются тематикой создания, как они это называют, среды, благоприятствующей ядерному разоружению, наметили некоторые многосторонние шаги в этой сфере. Сама постановка вопроса о том, что на многостороннем уровне нужно формировать предпосылки для продолжения процесса в данной сфере, нам близка", - сказал Рябков.
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Он напомнил, что Россия в последние годы настаивала на том, что с заключением договора по СНВ в 2010 году "мы вплотную подошли к черте, после которой любые мыслимые дальнейшие шаги в этой сфере должны осуществляться на многосторонней основе, учитывать потенциалы других стран, обладающих возможностями в сфере ядерных вооружений". По словам Рябкова, это в первую очередь касается Великобритании и Франции - ближайших союзников США.
"Мы знаем, конечно, и о том, что американские коллеги в последнее время уделяют повышенное внимание так называемому китайскому фактору, и в результате образуется такая политико-дипломатическая конфигурация, которая отличается от традиционного контроля над вооружениями... получится ли мультилатерализировать контроль над вооружениями - вопрос открытый. Здесь много нестыковок", - отметил замглавы МИД РФ.
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В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
По его словам один из вопросов - как к этой попытке отнесутся страны, о которых идет речь.
"Но наша позиция открыта, мы готовы смотреть, что можно и нужно сделать в плане совершенствования форматов. И мы исходим из очевидной вещи: ситуация в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности за последние годы изменилась настолько, что больше нельзя игнорировать ни потенциалы других стран, ни новые технологические возможности в самых разных областях, появившиеся в том числе за годы после заключения ДСНВ", - резюмировал Рябков.
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