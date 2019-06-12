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РИА Новости

Рябков заявил о неприемлемости обвинений в адрес России по нарушению ДВЗЯИ

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявил о неприемлемости обвинений в адрес Москвы о нарушении договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Мы воспользовались встречей для того, чтобы вновь заявить о неприемлемости для российской стороны прозвучавших некоторое время назад в Вашингтоне обвинений в наш адрес в связи с якобы невыполнением Россией требований ДВЗЯИ. Мы сказали, что действуем в полном и абсолютном соответствии с договором, ратифицированном Москвой, и в полном соответствии с нашим односторонним мораторием на ядерные испытания", - сказал Рябков журналистам по итогам консультаций.
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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