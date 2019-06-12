Рябков заявил о неприемлемости обвинений в адрес России по нарушению ДВЗЯИ

"Мы воспользовались встречей для того, чтобы вновь заявить о неприемлемости для российской стороны прозвучавших некоторое время назад в Вашингтоне обвинений в наш адрес в связи с якобы невыполнением Россией требований ДВЗЯИ. Мы сказали, что действуем в полном и абсолютном соответствии с договором, ратифицированном Москвой, и в полном соответствии с нашим односторонним мораторием на ядерные испытания", - сказал Рябков журналистам по итогам консультаций.