Рябков заявил о неприемлемости обвинений в адрес России по нарушению ДВЗЯИ

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявил о неприемлемости обвинений в адрес Москвы о нарушении договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Мы воспользовались встречей для того, чтобы вновь заявить о неприемлемости для российской стороны прозвучавших некоторое время назад в Вашингтоне обвинений в наш адрес в связи с якобы невыполнением Россией требований ДВЗЯИ. Мы сказали, что действуем в полном и абсолютном соответствии с договором, ратифицированном Москвой, и в полном соответствии с нашим односторонним мораторием на ядерные испытания", - сказал Рябков журналистам по итогам консультаций.