Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда в одном из фильмов о приключениях суперагента 007, сообщил глава автопроизводителя Илон Маск.
Вопрос о перспективах создания автомобиля-амфибии был задан Маску на встрече с акционерами.
"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider.
"Я думаю, что рынок для такого автомобиля будет маленьким. Маленьким, но полным энтузиазма", - заявил Маск, добавив, что пока речь идет о возможном создании выставочного образца.
В 2013 году на аукционе в Лондоне Маск почти за миллион долларов приобрел автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме о Бонде. Позднее он сообщил о разочаровании, в связи с тем, что в действительности этот автомобиль не предусматривал трансформацию в подводное средство передвижения.