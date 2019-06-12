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РИА Новости

Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Джеймсе Бонде

Вчера, 17:37
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© Eon Productions Ltd. (1977)Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"
Кадр из фильма Шпион, который меня любил
© Eon Productions Ltd. (1977)
Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда в одном из фильмов о приключениях суперагента 007, сообщил глава автопроизводителя Илон Маск.
Вопрос о перспективах создания автомобиля-амфибии был задан Маску на встрече с акционерами.
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"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider.
"Я думаю, что рынок для такого автомобиля будет маленьким. Маленьким, но полным энтузиазма", - заявил Маск, добавив, что пока речь идет о возможном создании выставочного образца.
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В 2013 году на аукционе в Лондоне Маск почти за миллион долларов приобрел автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме о Бонде. Позднее он сообщил о разочаровании, в связи с тем, что в действительности этот автомобиль не предусматривал трансформацию в подводное средство передвижения.
Автомобиль-амфибия Джеймса Бонда
10 сентября 2013, 02:41Культура
Автомобиль-амфибия Джеймса Бонда ушел с аукциона за $865 тысАукционный дом RM Auctions, который проводил торги, надеялся выручить за "подводный" автомобиль от 650 до 950 тысяч фунтов.
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Илон МаскTesla motorsДжеймс БондТехнологии
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