Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Джеймсе Бонде

"Я думаю, что рынок для такого автомобиля будет маленьким. Маленьким, но полным энтузиазма", - заявил Маск, добавив, что пока речь идет о возможном создании выставочного образца.

Выставка в Париже "Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда", представленная в Москве в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России.

Стиль Джеймса Бонда Выставка в Париже "Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда", представленная в Москве в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России.

В 2013 году на аукционе в Лондоне Маск почти за миллион долларов приобрел автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме о Бонде. Позднее он сообщил о разочаровании, в связи с тем, что в действительности этот автомобиль не предусматривал трансформацию в подводное средство передвижения.