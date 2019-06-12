В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание было произведено силами правоохранительных органов федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, квартира и рабочее место подозреваемого были обысканы. Кроме того, обыски прошли в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, сообщает генпрокуратура ФРГ.

Задержанный подозревается в поддержке ИГ* по 15 эпизодам, нарушении закона об экспорте. Он совершил в 2016-2017 11 денежных переводов, деньги поступили в Сирию на счет боевика ИГ*. Эти средства задержанный получал от третьих лиц, однако известно, что он переводил и собственные деньги. В 2015 года он трижды переводил деньги гражданину Македонии, который хотел присоединиться к ИГ*. Общая сумма средств, переведенная подозреваемым, составила около 15 тысяч евро.

Также в 2015 году задержанный создал аккаунт в соцсети Facebook, который использовался боевиком ИГ*, и помогал распространять информацию о террористах, которая публиковалась на этой странице. Завтра суд примет решение об аресте подозреваемого.