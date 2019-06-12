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РИА Новости

Во Франции прокомментировали сообщения о переговорах Путина и Макрона

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. В ближайшую неделю встречи президентов Франции и России не запланировано, но в будущем она состоится, сообщили РИА Новости в Елисейском дворце.
"На этой неделе никаких переговоров между лидерами не запланировано. Но, тем не менее, президенты, конечно, встретятся в скором будущем, но назвать сроков встречи я вам не могу", - сказал собеседник агентства.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
В среду, выступая в посольстве РФ во Франции по случаю Дня России, посол Алексей Мешков сообщил об активной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.
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