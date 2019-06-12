Россия призвала создать дорожную карту по стратегической стабильности с США

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Москва сожалеет, что дорожная карта в диалоге с США по стратегической стабильности еще не сформирована, но все настроены на дальнейшую работу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков после консультаций с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге.

"Говорить о том, что мы смогли сформировать какой-то календарь встреч или определенную последовательность наших действий, было бы преувеличением. Я бы погрешил против истины, сказав, что у нас сформировалась некая дорожная карта. К сожалению, это не произошло, и работа будет продолжена", - сказал Рябков.