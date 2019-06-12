Россия надеется на ответ США на предложения по стратегической стабильности

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Москва надеется, что в Вашингтоне с вниманием отнесутся к предложениям Москвы по стратегической стабильности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков после консультаций с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге.

"Сложно прогнозировать, что последует за сегодняшней встречей. Здесь скорее больше вопросительных знаков, чем каких-то законченных концепций или уже оформившихся выводов",- сказал Рябков журналистам.

По его словам, в Москве "отдают себе отчёт в том, что администрации США, видимо, требуется дополнительное время для того, чтобы отстроить свои подходы и к наполнению диалога с нами, и для его организации".

"Со своей стороны мы изложили американцам ряд конкретных идей, связанных как с тематикой предстоящих обсуждений, так и с модальностями этой работы. Будем надеяться, что коллеги в Вашингтоне отнесутся к этим идеям с должным вниманием и без особых пауз прокомментируют их",- отметил замглавы МИД РФ.