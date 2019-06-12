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РИА Новости

Суд арестовал всех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

Вчера, 17:02
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© УФСБ РФ по РК и СевастополюОперация ФСБ в Крыму
Операция ФСБ в Крыму
© УФСБ РФ по РК и Севастополю
Операция ФСБ в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до двух месяцев еще четверых подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщается на сайте суда.
Восемь сторонников террористической организации были задержаны в Крыму в понедельник. Операция проводилась ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. 10 июня Киевский суд арестовал четверых из них на срок до двух месяцев.
Видео задержания участников террористической организации в Крыму
10 июня, 17:07
Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео
"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать Месутову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 5 августа 2019 года. Избрать Нагаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 5 августа 2019 года", - говорится в сообщении на сайте суда.
Источник в суде сообщил, что аналогичная мера пресечения – арест до 5 августа - избрана судом для еще двоих подозреваемых - Халилова и Кантимирова.
Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня вынесения, отмечается в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Франц Клинцевич
10 июня, 17:24
Клинцевич о задержаниях в Крыму: спецслужбам – большой комплимент В Крыму задержали сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. В эфире радио Sputnik член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию.
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