Суд арестовал всех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

© УФСБ РФ по РК и Севастополю Операция ФСБ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до двух месяцев еще четверых подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщается на Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до двух месяцев еще четверых подозреваемых в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщается на сайте суда.

Восемь сторонников террористической организации были задержаны в Крыму в понедельник. Операция проводилась ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. 10 июня Киевский суд арестовал четверых из них на срок до двух месяцев.

"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать Месутову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 5 августа 2019 года. Избрать Нагаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 5 августа 2019 года", - говорится в сообщении на сайте суда.

Источник в суде сообщил, что аналогичная мера пресечения – арест до 5 августа - избрана судом для еще двоих подозреваемых - Халилова и Кантимирова.

Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня вынесения, отмечается в сообщении.