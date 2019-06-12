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РИА Новости

В России изменились правила выезда детей за границу

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии родителей на выезд за границу несовершеннолетних детей.
Как ранее сообщили в центре общественных связей ФСБ, теперь соответствующие документы от родителей, усыновителей, опекунов или попечителей будут рассматривать территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.
Проживающие в других странах россияне смогут обратиться в дипмиссию или консульство.
С 12 июня заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина России пограничными органами не принимаются.
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