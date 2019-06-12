В России изменились правила выезда детей за границу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России вступил в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии родителей на выезд за границу несовершеннолетних детей.

Как ранее сообщили в центре общественных связей ФСБ, теперь соответствующие документы от родителей, усыновителей, опекунов или попечителей будут рассматривать территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.

Проживающие в других странах россияне смогут обратиться в дипмиссию или консульство.