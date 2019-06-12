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РИА Новости

Рябков сообщил о прогрессе в диалоге с США по стратегической стабильности

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. На консультациях с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге удалось приступить к диалогу по стратегической стабильности, как ранее договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обратили со своей стороны несколько раз внимание американских коллег на то, что паузы в такого рода контактах контрпродуктивны, они не должны затягиваться. Надо сказать, что они (представители США – ред.) не спорили с подобной постановкой вопроса",- сказал Рябков журналистам после консультаций.
Он напомнил, что лидеры РФ и США ранее дали "прямое поручение своим командам заняться тематикой контроля над вооружениями в предметном ключе, во всех ее составляющих".
После саммита и в продолжение телефонного разговора Путина и Трампа состоялся визит в РФ госсекретаря США Майка Помпео, в ходе которого эта тема также была приоритетной.
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"Повод задуматься". Политолог об отношении США к контролю над вооружениямиСША стремятся подчинить своим интересам или уничтожить режим контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. К чему ведет такое поведение Вашингтона, объяснил в эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин.
"И вот в Праге мы, по сути дела, приступили к выполнению этих поручений", - отметил Рябков.
Он отметил, что хоть по итогам встречи не был составлен график предстоящих встреч, но это "не повод для разочарования".
"В конце концов, мы лучше почувствовали настрой друг друга, мы получили определенные импульсы от американцев по некоторым конкретным сюжетам, взяли их в домашнюю проработку. Будем формировать позицию, и со своей стороны тоже рассчитываем не тратить время на то, что может быть отработано быстрее", - сказал Рябков.
"То есть политическая установка на придание динамики главная для нас, мы этим будем заниматься. И мы приветствуем, что сходный настрой явно присутствует у наших американских коллег", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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