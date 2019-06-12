Рябков сообщил о прогрессе в диалоге с США по стратегической стабильности

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. На консультациях с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге удалось приступить к диалогу по стратегической стабильности, как ранее договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обратили со своей стороны несколько раз внимание американских коллег на то, что паузы в такого рода контактах контрпродуктивны, они не должны затягиваться. Надо сказать, что они (представители США – ред.) не спорили с подобной постановкой вопроса",- сказал Рябков журналистам после консультаций.

Он напомнил, что лидеры РФ и США ранее дали "прямое поручение своим командам заняться тематикой контроля над вооружениями в предметном ключе, во всех ее составляющих".

После саммита и в продолжение телефонного разговора Путина и Трампа состоялся визит в РФ госсекретаря США Майка Помпео, в ходе которого эта тема также была приоритетной.

"И вот в Праге мы, по сути дела, приступили к выполнению этих поручений", - отметил Рябков.

Он отметил, что хоть по итогам встречи не был составлен график предстоящих встреч, но это "не повод для разочарования".

"В конце концов, мы лучше почувствовали настрой друг друга, мы получили определенные импульсы от американцев по некоторым конкретным сюжетам, взяли их в домашнюю проработку. Будем формировать позицию, и со своей стороны тоже рассчитываем не тратить время на то, что может быть отработано быстрее", - сказал Рябков.