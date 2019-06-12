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РИА Новости

Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму.
Так он прокомментировал сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Накануне представитель организации заявила о своем намерении посетить Крым, однако не стала называть конкретных сроков, объяснив это необходимостью подтверждения визита.
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Климкин назвал сообщения о поездке Миятович "разводом" и добавил, что все визиты в Крым должны согласовываться с Киевом.
"На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - написал министр в Facebook.
Он добавил, что Миятович в случае визита необходимо ощутить "атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть собственными глазами преследования и аресты".
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Павел КлимкинСовет ЕвропыКрымРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Климкин, похмелись.......
12 июня, 16:57
Арсений Понфиленко
8190006
Бедолага всерьез думает, что он все еще министр
12 июня, 17:12
elya.velichutina
65150013
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