Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости постоянного международного присутствия в Крыму.

Так он прокомментировал сообщение о возможном визите на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Накануне представитель организации заявила о своем намерении посетить Крым, однако не стала называть конкретных сроков, объяснив это необходимостью подтверждения визита.

Климкин назвал сообщения о поездке Миятович "разводом" и добавил, что все визиты в Крым должны согласовываться с Киевом.

"На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - написал министр в Facebook

Он добавил, что Миятович в случае визита необходимо ощутить "атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть собственными глазами преследования и аресты".