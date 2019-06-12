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РИА Новости

В Омске открылся самый большой в России танковый вододром

Вчера, 16:52
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© Фото : пресс-служба ЦВОСамый большой в России искусственный танковый вододром в Омском автобронетанковом инженерном институте
Самый большой в России искусственный танковый вододром в Омском автобронетанковом инженерном институте
© Фото : пресс-служба ЦВО
Самый большой в России искусственный танковый вододром в Омском автобронетанковом инженерном институте. Архивное фото
ОМСК, 12 июн – РИА Новости. Самый большой в России искусственный танковый вододром открыли в среду в Омском автобронетанковом инженерном институте.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ рассказали, что это первый в стране искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - 5 метров. Он позволяет отрабатывать форсирование водных преград на боевых машинах пехоты, танках, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.
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"Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде", - сказал на открытии замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Омскому автобронетанковому инженерному институту в 2019 году исполняется 80 лет. Он является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Здесь готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.
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