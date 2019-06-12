Более трети немцев считают страну постоянным членом СБ ООН, показал опрос

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Более трети граждан ФРГ считают, что Германия является постоянным членом СБ ООН, такие данные приведены в опросе фонда Кербера, представленного в среду в МИД ФРГ.

Германия получила в 2019 и 2020 годах место непостоянного члена в Совете Безопасности наравне еще с 9 государствами. В СБ ООН также заседает пятерка постоянных членов - Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Как показывают результаты социологического исследования, проведенного фондом Кербера среди одной тысячи граждан ФРГ и 1020 граждан Франции старше 18 лет с 1 по 19 апреля, более половины немцев (французов об этом не спрашивали) вообще не знают, что Германия сейчас является непостоянным членом СБ ООН, 32% считают, что ФРГ - постоянный член Совета Безопасности, 20% затруднились с ответом.

Исследование также показало, что две трети немцев и французов не понимают, что такое мультилатерализм (равноправное международное сотрудничество между странами), у 50% граждан ФРГ нет даже ассоциаций на тему, что бы это могло значить.

Согласно опросу, 42% всех участников "никогда не слышали" это определение, 25% признали, что "слышали, но не знают его значения". Еще 24% заявили, что "приблизительно знают значение этого определения", только 9% уверенно заявили, что понимают, о чем идет речь.