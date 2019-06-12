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РИА Новости

Более трети немцев считают страну постоянным членом СБ ООН, показал опрос

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Более трети граждан ФРГ считают, что Германия является постоянным членом СБ ООН, такие данные приведены в опросе фонда Кербера, представленного в среду в МИД ФРГ.
Германия получила в 2019 и 2020 годах место непостоянного члена в Совете Безопасности наравне еще с 9 государствами. В СБ ООН также заседает пятерка постоянных членов - Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
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Опрос выявил отношение немцев к России
Как показывают результаты социологического исследования, проведенного фондом Кербера среди одной тысячи граждан ФРГ и 1020 граждан Франции старше 18 лет с 1 по 19 апреля, более половины немцев (французов об этом не спрашивали) вообще не знают, что Германия сейчас является непостоянным членом СБ ООН, 32% считают, что ФРГ - постоянный член Совета Безопасности, 20% затруднились с ответом.
Исследование также показало, что две трети немцев и французов не понимают, что такое мультилатерализм (равноправное международное сотрудничество между странами), у 50% граждан ФРГ нет даже ассоциаций на тему, что бы это могло значить.
Согласно опросу, 42% всех участников "никогда не слышали" это определение, 25% признали, что "слышали, но не знают его значения". Еще 24% заявили, что "приблизительно знают значение этого определения", только 9% уверенно заявили, что понимают, о чем идет речь.
Власти ФРГ в последние годы неоднократно заявляли, что развитие и поддержание мультилатерализма является внешнеполитической целью Берлина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в марте заявила, что торговый конфликт между США и Китаем может негативно сказаться на развитии международного сотрудничества, "мультилатерализма не будет без США".
Зал Генассамблеи ООН
7 июня, 19:06
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