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РИА Новости

Путин назвал археологические раскопки в Кремле чрезвычайно важными

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и директор Института археологии РАН академик Николай Макаров на месте новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. 12 июня 2019
Владимир Путин и директор Института археологии РАН академик Николай Макаров на месте новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. 12 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важными для страны археологические раскопки в Кремле и остался доволен результатами.
Путин пришел в Большой Кремлевский сквер, где в мае начались раскопки на месте, где в ХVI-ХVII веках располагались приказы — органы центрального управления русского государства. Экскурсию для президента провел директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Он продемонстрировал обнаруженные на месте раскопок предметы отделки здания приказов, оружие и предметы быта, некоторые из которых Путин подержал в руках. Так, он внимательно осмотрел шахматную фигурку и большую медную ложку, заметив с улыбкой, что с ее помощью "можно хорошо подзакусить".
Президент и академик спустились в раскоп на месте, где было крыльцо здания приказов. Макаров рассказал, что столетия назад сюда приходили просители, а рядом сидели дьяки, которые "принимали довольно важные решения". "И сейчас ничего не изменилось, и сейчас сидят дьяки, принимающие важные решения", — отреагировал Путин. По словам Макарова, административный аппарат прежних лет был достаточно эффективным для своего времени. "Российская государственность развивалась поэтапно, на каждом этапе она функционировала достаточно эффективно", — согласился Путин.
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"Мы очень благодарны за возможность здесь работать, потому что эти работы важны и для археологии, и для сохранения наследия", — отметил академик. "Это все важно для истории страны, для восстановления по крупицам всего, что связано с развитием России", — ответил глава государства. Он добавил, что работа археологов "чрезвычайно важная и интересная".
Президент поинтересовался, где бы еще на территории Кремля хотели поработать археологи. Макаров ответил, что весьма перспективным было бы расширить нынешний раскоп, а также исследовать участок поблизости от Государственного Кремлевского дворца.
Президент поблагодарил археологов за работу, а на память об экскурсии подарил медаль 1869 года, посвященную Первому русскому археологическому съезду.
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