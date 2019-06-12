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РИА Новости

В Крыму прокомментировали решение ЕС о продлении санкций

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в Крыму
Побережье Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Европейский союз, взяв курс на продление пакета крымских санкций, демонстрирует "марионеточное поведение", заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее сообщалось, что подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.
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"Трудно комментировать подобные решения. Сегодня очевидно для всех, что санкции в первую очередь вредят странам ЕС, а не России. Но несмотря на это, они опять упрямо принимают решение о их продлении. Одним словом, медленно, но планомерно, рубят сук, на котором сидят. Это все свидетельствует о их марионеточном поведении. К сожалению, страны ЕС по-прежнему остаются марионетками в руках у США", - сказал Гемпель.
При этом, по его словам, среди европейских политиков все чаще можно встретить тех, кто выступает за отмену антироссийских санкций и уход из-под американского влияния.
"Россия и Крым, как ее неотъемлемая часть, будут и в дальнейшем отстаивать свои права на международной арене. С продлением санкций для нас ничего кардинально не изменится", - сказал Гемпель.
В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя. ЕС придерживается политики непризнания российского суверенитета над Крымом и Севастополем.
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Юрий ГемпельЕвросоюзКрымРоссияВ мире
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