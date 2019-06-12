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РИА Новости

СМИ: в Гонконге 22 человека пострадали во время акции протеста

Вчера, 16:05
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Двадцать два человека пострадали в результате столкновений полиции и демонстрантов в Гонконге , выступающих против поправок к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, 22 раненых были госпитализированы.
Ранее глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остаётся другого выбора, как применить силу.
Полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
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МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набрала силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.
Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
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Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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