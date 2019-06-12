В Госдуме оценили реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.