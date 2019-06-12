В Госдуме оценили реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил реакцию министра иностранных дел Украины Павла Климкина на возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Ассамблеи.
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Бальбек отметил, что Украина по-прежнему остается "самым скандальным" членом ПАСЕ.
"Чуть что не по-украински — так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями. Какие шаги предпримет Украина — разве что бойкот объявят, впрочем, не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога", — заявил парламентарий в комментарии телеканалу RT.
По мнению Бальбека, в случае исполнения "угроз" Климкина делегаты смогут спокойно и конструктивно заняться делом.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.
3 июня, 20:06"Предложение поступило". Примет ли Россия участие в июньской сессии ПАСЕ?Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии. В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил о принципиальной позиции Москвы в этом вопросе.