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РИА Новости

В Госдуме оценили реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 16:05
28233
© Фото : Council of Europe/Ellen WuibauxЗаседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Ellen Wuibaux
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил реакцию министра иностранных дел Украины Павла Климкина на возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Ассамблеи.
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Бальбек отметил, что Украина по-прежнему остается "самым скандальным" членом ПАСЕ.
"Чуть что не по-украински — так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями. Какие шаги предпримет Украина — разве что бойкот объявят, впрочем, не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога", — заявил парламентарий в комментарии телеканалу RT.
По мнению Бальбека, в случае исполнения "угроз" Климкина делегаты смогут спокойно и конструктивно заняться делом.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.
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ЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Климкин пообещал деградацию Минских договоренностей в случае возвращения России в ПАСЕ. Как будто Киев выполнил хоть один пункт, болтун. На это посмешище в ЕС не шикают только из-за необходимости соблюдения дипл. протокола.
12 июня, 16:58
Борис Ведмин
3720001
Все идет правильно, ПАСЕ нужны деньги, а их нет без России. Но! Неповзолительно, более того, даже преступно по отношению к гражданам РФ платить задним числом за те самые два года, когда нас там фактически не было вообще. Согласно уставу ПАСЕ плата должна быть: значит платим со дня восстановления полномочий наших дипломатов в полном объеме, но ни за день до этой даты! И очень хотел бы я увидеть того, кто будучи в здравом уме, будет против писанного выше!
12 июня, 17:04
Marat Kanzha
3411000
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