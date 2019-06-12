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РИА Новости

Замгоссекретаря США Томпсон рассказала о встрече с Рябковым в Праге

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США Андреа Томпсон обсудила с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым вопросы стратегической безопасности, где США рассчитывают на более конструктивный диалог с Россией, сообщила она в среду в своем Twitter.
Встреча Томпсон и Рябкова состоялась в Праге в посольстве Российской Федерации. Сначала стороны почти полтора часа вели официальные переговоры, потом продолжили общаться "на ногах" в формате рабочего ланча.
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"Еще одна откровенная встреча с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году. Сегодня в Праге я вынесла на обсуждение ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией", - написала она.
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Сергей РябковРоссияПрагаСШАВ мире
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