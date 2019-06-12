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РИА Новости

В Египте 32 человека получили пожизненное за попытку убийства президента

Вчера, 15:58
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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Суд Египта в среду приговорил 32 подсудимых к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке организации убийства египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также за ряд террористических атак, жертвами которых в разные годы стали несколько египетских судей и сотрудников МВД, сообщает новостной портал "Йоум7".
Всего в качестве обвиняемых выступали 292 подсудимых. 29 человек приговорены к 15 годам тюрьмы, 36 - к десяти, 81 подсудимый будет отбывать пятилетний срок. Двое подсудимых были оправданы.
Ранее генеральная прокуратура Египта передала дела 292 членов террористической группировки "Вилает Синай" (которая считается ответвлением сети ИГ*) в военный трибунал. Прокуратура расследовала как минимум две попытки организации покушения на президента ас-Сиси в 2015 году.
Первая попытка покушения готовилась в священной для мусульман Мекке, куда президент приезжал для совершения омры - малого паломничества к святым местам ислама. Другое покушение готовилось в египетской столице. Его инициаторами стали бывшие офицеры полиции и зубной врач из пригорода египетской столицы.
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