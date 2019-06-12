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РИА Новости
Культура

Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на месте новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. 12 июня 2019
Владимир Путин на месте новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. 12 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывал на месте новых археологических раскопок на территории Кремля. Специалисты начали работы в Большом Кремлевском сквере в мае, их находки и сам процесс дальнейших изысканий смогут увидеть туристы, начиная с пятницы, 14 июня.
"Впервые раскопки на территории Кремля здесь проводятся как чисто научный проект, они не связаны ни с благоустройством, ни с реставрацией, ни с улучшением инженерных коммуникаций", - рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.
Он признался, что ученые "долго искали место, где раскопки могут дать эффект и где они возможны". Выбор пал на Большой Кремлевский сквер, поскольку эта часть исторического ядра Кремля находится рядом с Соборной площадью, здесь велика вероятность "отложений второй половины ХII века - древнейших отложений Москвы". Впрочем, специалисты пока не знают, смогут ли обнаружить что-либо, относящееся именно к тому периоду.
Однако историкам доподлинно известно, что вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. "Сможем ли мы до них добраться, мы не знаем, и не знаем, точно ли они находятся здесь, но сам факт предает большой интерес работам на этом участке", - отметил Макаров.
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По его словам, точно известно, что в Большом Кремлевском сквере размещались здания органов центрального управления Русского государства - Приказов в ХVI-ХVII веках. "Это основа будущей системы министерств - отраслевые органы от иностранных дел до криминального сыска", - отметил академик. Он уточнил, что огромное здание, в котором размещались семь Приказов, было разобрано архитектором Василием Баженовым, который проектировал перестройку Кремля в 1770 году. Теперь археологи обнаружили остатки этой постройки и их смогут увидеть все желающие.
По оценке Макарова, "историческое значение этой постройки огромно". "Это орган центрального управления, здесь принимались важнейшие административные решения, здесь работала московская бюрократия, которая создавала огромное государство", - пояснил он.
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"Мы прошли пока чуть меньше полутора метров [вглубь] - это культурный слой XVIII-XIX веков, это уровень, где ожидать какие-то находки было бы странно, тем не менее эти находки есть", - сообщил директор Института археологии.
Среди находок он назвал сами части здания - изразцы, черепица, детали наличников, которые представляют барочный убор фасада очень нарядной постройки, а также предметы вооружения. Макаров отметил, что именно оружие стало неожиданностью для ученых. "Это две сабли, штык, пика, детали ружей, замок от ружья - целый мини-арсенал, который датируется 1812 годом", - перечислил академик. Он добавил, что также найдены две французские мундирные пуговицы полковника Генерального штаба французской армии и бойца старой гвардии.
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"Мы знаем, что 1812 год был для Кремля страшным испытанием, когда французы уходили, они взорвали часть построек, и вот мы впервые видим следы тех событий - брошенное оружие", - сказал Макаров. Он заметил, что французская сабля была положена аккуратно: "По-видимому, она кому-то была нужна, но за ней не пришли".
Он подчеркнул, что нынешние находки уже стали приятной неожиданностью для археологов и они надеются на новые сюрпризы. "Мы продолжим работы на этом месте", - сказал он, уточнив, что максимальная глубина раскопа может достигнуть 4-8 метров, но при этом нужно будет сохранить остатки найденных ранее неизвестных построек. Макаров уточнил, что археологические работы запланированы на нынешний и следующий теплые сезоны. Все найденное будет передано в музеи.
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КультураНиколай МакаровВладимир ПутинМосква
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