Два кандидата из списка "Слуги народа" отказались баллотироваться в Раду

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Два кандидата из списка партии "Слуга народа" отказались баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.
В воскресенье в Киеве на съезде партии была представлена первая сотня избирательного списка для участия в выборах в парламент.
Бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак (№33 в списке партии) заявил, что отказывается участвовать в выборах из-за "кампании по дискредитации" против него и его семьи, развернувшейся в соцестях. "Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", -написал он в среду в Facebook.
Также баллотироваться отказался директор департамента молодежи и спорта Киевской государственной городской администрации, олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию Вадим Гутцайт (№81 в списке). "Больше пользы я принесу в исполнительной власти. Будь то в Киеве, в качестве руководителя департамента спорта, будь то в министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов", - написал спортсмен в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.