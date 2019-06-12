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РИА Новости

В работе Telegram произошел сбой

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру, главным образом в странах Северной и Южной Америки.
"На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения", - говорится в Twitter-аккаунте мессенджера.
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Согласно данным с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Пользователи жалуются на проблемы с соединением и обменом сообщениями.
Днем ранее, во вторник, в работе мессенджера также наблюдался сбой, тогда неполадки в работе сервиса отмечались у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге.
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