Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T14:36Z
https://ria.ru/20190612/1555510321.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155550/94/1555509417_0:95:560:410_1036x0_80_0_0_9a6ea6e1a5b7cb4f750bab005354cdb5.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Власти назвали причину сильных пожаров в Верхоянском районе

Вчера, 14:36
644
© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Причиной сильных пожаров в Верхоянском районе стали незаконные палы сухой травы, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
По информации минэкологии, 12 июня в Верхоянском районе зарегистрировано четыре термоточки на площади свыше 15 тысяч гектаров. В тушении пожаров задействовано 120 человек и 21 единица техники.
Спички
1 мая, 12:05
В МЧС рассказали о последствиях поджогов сухой травы
Пожары пока не перешли на земли лесного фонда. Сейчас на месте пожаров относительно высокая температура, ясно, ветер южный, юго-восточный 3-5 м/с, порывами до 7-10 метров в секунду. На четверг, 13 июня, прогнозируется усиление южного, юго-западного ветров до 9-12 метров в секунду.
В министерстве пояснили, что в начале мая этого года глава района Гаврил Чириков был предостережен о недопустимости сельхозпалов. На тот момент авиалесоохраной на территории района уже были зафиксированы 162 термоточки на площади свыше 9 тысяч гектаров, которые установлены как неконтролируемые сельскохозяйственные палы.
"Согласно действующему законодательству, проведение сплошного пала сухой травы запрещено. Администрацией района не приняты соответствующие меры по профилактике и предупреждению природных пожаров, в связи с чем ситуация только усугубилась", - отмечают власти региона.
Тушение тлеющей травяной подстилки во время природных пожаров
3 мая, 12:08
Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
Сейчас в районе принимаются все меры по недопущению перехода огня в населенные пункты. Работают силы пожарной охраны, мобилизовано местное население. "Для координации сил и средств в Верхоянский улус вылетает замминистра - главный лесничий Якутии Алексей Агеев. Также для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров совместно с аэромобильной группировкой ГУ МЧС России по Якутии вылетели девять работников службы наземной охраны лесов "Якутлесресурс", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Верхоянском районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. По поручению главы республики оперативная группа проведет расследование причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные.
010144
Обсудить 1
Республика Саха (Якутия)Происшествия
Рекомендуем
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
В Верхоянском районе ввели режим ЧС из-за пожара
РИА
Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ прибыл в Тегеран
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
В Москве более 200 человек задержали за участие в несогласованной акции
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Пекин призвал правильно интерпретировать слова Путина о "тиграх и обезьяне"
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
Участники митинга на одной из улиц Хартума
В Судане произошла новая попытка госпереворота
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СМИ: в Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из России
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке
Турист из Китая позирует для фото, Большой дворец, Бангкок, Таиланд
Названы страны, в которые россияне путешествовали чаще всего
Подростки смотрят на город Кабул
Названа самая опасная страна в мире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер Пакистана надеется посетить Россию с визитом
Самый большой в России искусственный танковый вододром в Омском автобронетанковом инженерном институте
В Омске открылся самый большой в России танковый вододром
В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда
При обстреле в Идлибе пострадали трое турецких военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния