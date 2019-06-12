Власти назвали причину сильных пожаров в Верхоянском районе

ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Причиной сильных пожаров в Верхоянском районе стали незаконные палы сухой травы, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

По информации минэкологии, 12 июня в Верхоянском районе зарегистрировано четыре термоточки на площади свыше 15 тысяч гектаров. В тушении пожаров задействовано 120 человек и 21 единица техники.

Пожары пока не перешли на земли лесного фонда. Сейчас на месте пожаров относительно высокая температура, ясно, ветер южный, юго-восточный 3-5 м/с, порывами до 7-10 метров в секунду. На четверг, 13 июня, прогнозируется усиление южного, юго-западного ветров до 9-12 метров в секунду.

В министерстве пояснили, что в начале мая этого года глава района Гаврил Чириков был предостережен о недопустимости сельхозпалов. На тот момент авиалесоохраной на территории района уже были зафиксированы 162 термоточки на площади свыше 9 тысяч гектаров, которые установлены как неконтролируемые сельскохозяйственные палы.

"Согласно действующему законодательству, проведение сплошного пала сухой травы запрещено. Администрацией района не приняты соответствующие меры по профилактике и предупреждению природных пожаров, в связи с чем ситуация только усугубилась", - отмечают власти региона.

Сейчас в районе принимаются все меры по недопущению перехода огня в населенные пункты. Работают силы пожарной охраны, мобилизовано местное население. "Для координации сил и средств в Верхоянский улус вылетает замминистра - главный лесничий Якутии Алексей Агеев. Также для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров совместно с аэромобильной группировкой ГУ МЧС России по Якутии вылетели девять работников службы наземной охраны лесов "Якутлесресурс", - добавили в ведомстве.