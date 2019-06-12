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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Верхоянском районе ввели режим ЧС из-за пожара

Вчера, 13:41
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© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за пожара в Верхоянском районе Якутии, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В среду глава республики Айсен Николаев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание правительственной комиссии по ЧС с руководством администрации Верхоянского района.
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"Исходя из текущей ситуации, в районе рекомендовано ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - рассказали в пресс-службе.
В район вылетела рабочая группа из членов правительства, контрольных и надзорных органов, Роспотребнадзора и дополнительных сил для тушения пожара. Группу возглавляет зампредседателя правительства республики Денис Белозеров.
"В настоящее время прямой угрозы населённым пунктам и социально-экономическим объектам нет. Пожар, действующий на территории Верхоянского участкового лесничества рядом с селом Хайысардах, является низовым, ландшафтным, действует на землях иных категорий. Южнее от населённого пункта имеются естественная преграда для дальнейшего распространения пожара – река Яна, а также оборудована минерализованная полоса протяжённостью 5 километров", - отмечается в сообщении.
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Власти заявили, что на случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению сил и средств аэромобильной группировкой управления МЧС по Якутии. "Также глава Якутии назначил оперативную группу по расследованию причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные", - добавили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Верхоянский улусПроисшествия
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