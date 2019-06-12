В Верхоянском районе ввели режим ЧС из-за пожара

© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я) Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества

ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за пожара в Верхоянском районе Якутии, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В среду глава республики Айсен Николаев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание правительственной комиссии по ЧС с руководством администрации Верхоянского района.

"Исходя из текущей ситуации, в районе рекомендовано ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - рассказали в пресс-службе.

В район вылетела рабочая группа из членов правительства, контрольных и надзорных органов, Роспотребнадзора и дополнительных сил для тушения пожара. Группу возглавляет зампредседателя правительства республики Денис Белозеров.

"В настоящее время прямой угрозы населённым пунктам и социально-экономическим объектам нет. Пожар, действующий на территории Верхоянского участкового лесничества рядом с селом Хайысардах, является низовым, ландшафтным, действует на землях иных категорий. Южнее от населённого пункта имеются естественная преграда для дальнейшего распространения пожара – река Яна, а также оборудована минерализованная полоса протяжённостью 5 километров", - отмечается в сообщении.