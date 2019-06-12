В Москве более 200 человек задержали за участие в несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019

Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019

© Maxim Shemetov Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Полиция задержала более 200 человек на несогласованной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД.

По данным правоохранителей, всего в шествии участвовали около 1,2 тысячи человек.

Задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства, уточнил собеседник агентства.

"Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане", — добавили в полиции.

Как заявляли столичные власти, накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову": активистов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

Власти согласовали акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова на 16 июня.

Дело Ивана Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Как сообщали правоохранители, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с наркотиком мефедроном. В его квартире, как сообщало столичное МВД, также нашли запрещенные вещества. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой. По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.