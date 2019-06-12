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РИА Новости

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в адрес 12 станций московского метрополитена в разных административных округах и в 11 парках с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы, в частности, поступили в адрес станций метро Медведково, Коломенская, Черкизовская.
По информации собеседника агентства, эвакуация не проводилась.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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ФСБ РФМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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