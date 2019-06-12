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РИА Новости

Путин призвал работать над повышением качества жизни россиян

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что повышение качества жизни и благополучия граждан сейчас является главной целью, нужно работать над этим с полной отдачей.
"Повышение качества жизни, благополучия граждан - наша главная, общая задача и цель. Мы должны работать ради её достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России. Это наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем", - сказал Путин на торжественном приёме по случаю Дня России в Кремле.
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Глава государства предложил тост "за свободную, сильную, процветающую Россию, за благополучие её граждан".
Президент в своей речи подчеркнул, что смысл и значение этого государственного праздника становятся для общества все более важными и близкими, "созвучными нашим проникновенным, подлинным чувствам к Отечеству, искренней убеждённости, что это самое лучшее, самое родное место на Земле".
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"В наших сердцах нет равной любимой Отчизне. Такое отношение к своей стране естественно и понятно для каждого российского человека. У нас, граждан России, оно идёт из глубины души, заложено в культурном, генетическом коде, в тех традициях сплочённости и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались нашими предками", - подчеркнул Путин.
Страна, отметил он, гордится их трудовыми и ратными свершениями. Граждане страны воспринимают Россию во всей её мощи, воспринимают её тысячелетнюю историю, осознают, что на этом пути было немало переломных, судьбоносных, трудных этапов, продолжил российский лидер.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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"Один из них - кардинальные преобразования 90-х годов прошлого века. Мы хорошо помним это сложное время, когда менялось все: экономический уклад, общественные, да и просто человеческие отношения. Эти неизбежные, назревшие перемены стали испытанием для людей во многом. Да, им было непросто строить жизнь фактически заново, но они смогли это сделать", - подчеркнул он.
По его словам, за короткий исторический срок эти люди создали правовой, экономический фундамент современной России, обеспечили прочность, надёжность её суверенитета и демократического устройства, сохранили мир и согласие между народами многонациональной страны, сберегли и приумножили богатство, разнообразие её великой культуры.
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Вчера, 08:00
"Так было всегда в нашей истории, Отечество возрождалось и крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственности, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России, ее славная история создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины. Таких людей - смелых, дерзких, деятельных и талантливых у нас очень много. И, конечно, в их числе сегодняшние лауреаты государственной премии России", - заявил Путин, вновь поздравив их с присуждением высокой награды.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

Девушки на праздновании Дня России в Челябинске
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России во Владивостоке
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

Участник праздничного митинга, посвященного Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на Дне России в парке им. М. Горького в Казани
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Девушки с флагами на праздновании Дня России в Челябинске
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

Молодые люди на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

Участники флэшмоба Я люблю Россию развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

Молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в Челябинске
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Участники ансамбля песни и танца Заманхо выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

Празднование Дня России в парке им. М. Горького в Казани
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

Молодые люди в национальных костюмах на Параде дружбы народов в парке им. М. Горького в Казани
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
132000119
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День РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
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