Путин призвал работать над повышением качества жизни россиян

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что повышение качества жизни и благополучия граждан сейчас является главной целью, нужно работать над этим с полной отдачей.

"Повышение качества жизни, благополучия граждан - наша главная, общая задача и цель. Мы должны работать ради её достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России. Это наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем", - сказал Путин на торжественном приёме по случаю Дня России в Кремле.

Глава государства предложил тост "за свободную, сильную, процветающую Россию, за благополучие её граждан".

Президент в своей речи подчеркнул, что смысл и значение этого государственного праздника становятся для общества все более важными и близкими, "созвучными нашим проникновенным, подлинным чувствам к Отечеству, искренней убеждённости, что это самое лучшее, самое родное место на Земле".

"В наших сердцах нет равной любимой Отчизне. Такое отношение к своей стране естественно и понятно для каждого российского человека. У нас, граждан России, оно идёт из глубины души, заложено в культурном, генетическом коде, в тех традициях сплочённости и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались нашими предками", - подчеркнул Путин.

Страна, отметил он, гордится их трудовыми и ратными свершениями. Граждане страны воспринимают Россию во всей её мощи, воспринимают её тысячелетнюю историю, осознают, что на этом пути было немало переломных, судьбоносных, трудных этапов, продолжил российский лидер.

"Один из них - кардинальные преобразования 90-х годов прошлого века. Мы хорошо помним это сложное время, когда менялось все: экономический уклад, общественные, да и просто человеческие отношения. Эти неизбежные, назревшие перемены стали испытанием для людей во многом. Да, им было непросто строить жизнь фактически заново, но они смогли это сделать", - подчеркнул он.

По его словам, за короткий исторический срок эти люди создали правовой, экономический фундамент современной России, обеспечили прочность, надёжность её суверенитета и демократического устройства, сохранили мир и согласие между народами многонациональной страны, сберегли и приумножили богатство, разнообразие её великой культуры.

Тест Начать