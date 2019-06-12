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РИА Новости

Британия призвала гонконгские власти начать диалог с протестующими

Вчера, 14:22
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания призывает власти Гонконга, который ранее был британской колонией, прислушаться к гражданам и начать диалог с протестующими, заявил глава британского МИД Джереми Хант.
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста против поправок к закону об экстрадиции, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Вчера, 13:30
МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг
"Протесты в Гонконге являются свидетельством значительной обеспокоенности общества предлагаемыми изменениями в законодательство об экстрадиции. Я призываю все стороны сохранять спокойствие. Я призываю правительство Гонконга прислушаться к обеспокоенности граждан и друзей из международного сообщества, приостановить и обдумать эти противоречивые меры. Важно, чтобы власти участвовали в содержательном диалоге и предприняли шаги для сохранения прав и свобод в Гонконге, а также автономии, что поддержало бы его международную репутацию", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Ханта.
Законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
11 июня, 08:00
Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю - 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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Джереми ХантВеликобританияКитайВ мире
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