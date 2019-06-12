Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T14:10Z
https://ria.ru/20190612/1555509776.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154977/94/1549779484_0:551:2048:1703_1036x0_80_0_0_31cda4049214fdee8b4facc339246a44.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов

Вчера, 14:10
41639
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран и Венесуэла распространяют слухи о разногласиях между Трампом и его советниками.

"Серьезно? <...> Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, твиттер Трампа ведет "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован. Кстати, а кто владеет американскими СМИ? Составим списочек", — написала Захарова на своей фейсбук-странице.

По словам дипломата, наличие разных мнений, напротив, свидетельствует о демократическом процессе в стране, который так ценит и "отстаивает" Вашингтон.

"Вот, например, Сирия и вывод американских войск из нее. Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и так далее)", — добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что пару недель назад президент США публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона "тупым как камень", а эти слова вряд ли порождены "единством во мнениях".
Накануне слова Болтона прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, все сообщения о противоречиях внутри правительства США исходят от американских СМИ. Дипломат также добавил, что заявления Болтона напоминают ему события 2003 года, "когда некоторые страны вторглись в Ирак под предлогом нахождения там оружия массового поражения".
Президент США Дональд Трамп
3 июня, 08:00
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
7419084824
Обсудить 7
Джон БолтонМария ЗахароваМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
хахахаха
12 июня, 14:52
Арсений Понфиленко
3200006
Браво Мария Захарова! Здорово! Вот так его, этого зарвавшегося плебея, в самое темечко!
12 июня, 17:07
Евстафий Погорелый
2110002
Рекомендуем
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ
Лента
новостей
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Феодосийский морской торговый порт
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о встрече с Путиным
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В Госдуме оценили реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российские военнослужащие проезжают мимо колонны югославских военных в Лазарево на пути к аэропорту Приштины
Как прошел марш-бросок русских десантников, поразивший мир
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния