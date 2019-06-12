Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран и Венесуэла распространяют слухи о разногласиях между Трампом и его советниками.

"Серьезно? <...> Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, твиттер Трампа ведет "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован. Кстати, а кто владеет американскими СМИ? Составим списочек", — написала Захарова на своей фейсбук-странице.

По словам дипломата, наличие разных мнений, напротив, свидетельствует о демократическом процессе в стране, который так ценит и "отстаивает" Вашингтон.

"Вот, например, Сирия и вывод американских войск из нее. Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и так далее)", — добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что пару недель назад президент США публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона "тупым как камень", а эти слова вряд ли порождены "единством во мнениях".