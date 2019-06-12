Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. ЕС по-прежнему не исключает варианта выхода Великобритании из союза без соглашения в связи с "сохраняющейся неопределенностью" в Лондоне в отношении ратификации сделки, говорится в обнародованных в среду материалах Еврокомиссии.

"В свете сохраняющейся неопределенности в Великобритании в отношении ратификации соглашения о выходе... и общей внутриполитической ситуации сценарий "без сделки" 1 ноября 2019 года во многом остается возможным, хотя и нежелательным, результатом", - говорится в документе.

В связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала все выработанные ранее меры на случае выхода Великобритании без соглашения.

"ЕК пришла к выводу, что нет необходимости вносить поправки в какие-либо меры по существу и что они по-прежнему пригодны для поставленных целей. Комиссия не планирует никаких новых мер до новой даты выхода", - говорится в материалах.

Учитывая, что сценарий "без сделки" остается возможным, ЕК "настоятельно призывает все заинтересованные стороны воспользоваться дополнительным временем, предоставленным продлением, чтобы принять все необходимые меры для подготовки к выходу Великобритании из ЕС".

"ЕК напоминает, что все заинтересованные стороны несут ответственность за подготовку всех сценариев", - отмечается в сообщении.