Посол в Париже рассказал о подготовке встречи премьеров России и Франции

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об активной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.
"В прошлом году пять раз встречались президенты (РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - Прим. ред.). А сейчас идёт активная подготовка возможной встречи премьер-министров", - сказал РИА Новости Мешков.
30 ноября 2018, 03:14Межгосударственные отношения России и Франции
Выступая с краткой речью на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России, Мешков подчеркнул значимость этого праздника и отметил, что "во французско-российских отношениях наметились позитивные тенденции".
Он указал на активные контакты по экономической линии, напомнив, что французские бизнесмены совсем недавно принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Наши культурные контакты достигли такого беспрецедентного уровня, что мы даже решили не утруждать вас сегодня слушанием концерта. Действительно, очень активно развиваются культурные связи, буквально через неделю в Москве будет открыта крупная выставка фонда Луи Виттона в музее Пушкина. А будущий год уже назван годом русских сезонов во Франции", - сказал Мешков.