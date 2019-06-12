Посол в Париже рассказал о подготовке встречи премьеров России и Франции

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об активной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.

"В прошлом году пять раз встречались президенты (РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - Прим. ред.). А сейчас идёт активная подготовка возможной встречи премьер-министров", - сказал РИА Новости Мешков.

Выступая с краткой речью на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России, Мешков подчеркнул значимость этого праздника и отметил, что "во французско-российских отношениях наметились позитивные тенденции".

Он указал на активные контакты по экономической линии, напомнив, что французские бизнесмены совсем недавно принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).