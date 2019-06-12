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РИА Новости

Посол в Париже рассказал о подготовке встречи премьеров России и Франции

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об активной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Франции Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.
"В прошлом году пять раз встречались президенты (РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - Прим. ред.). А сейчас идёт активная подготовка возможной встречи премьер-министров", - сказал РИА Новости Мешков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (слева) во время встречи. Архивное фото
30 ноября 2018, 03:14
Межгосударственные отношения России и Франции
Выступая с краткой речью на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России, Мешков подчеркнул значимость этого праздника и отметил, что "во французско-российских отношениях наметились позитивные тенденции".
Он указал на активные контакты по экономической линии, напомнив, что французские бизнесмены совсем недавно принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
"Наши культурные контакты достигли такого беспрецедентного уровня, что мы даже решили не утруждать вас сегодня слушанием концерта. Действительно, очень активно развиваются культурные связи, буквально через неделю в Москве будет открыта крупная выставка фонда Луи Виттона в музее Пушкина. А будущий год уже назван годом русских сезонов во Франции", - сказал Мешков.
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Эммануэль МакронАлексей МешковПолитика
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