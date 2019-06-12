МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Информация о том, что материковый Китай может направить в Гонконг армейские подразделения для подавления протестов, ложная, эти слухи распространяют для того, чтобы вызвать панику, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я не знаю, откуда вы получили такие данные, это как раз то, что можно назвать дезинформацией, я могу вам сказать, что это все слухи, распространяемые с целью спровоцировать панику", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли Пекин направить армию для подавления протестов в Гонконге в случае необходимости.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирала силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.