Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information

Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.