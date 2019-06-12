Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T13:28Z
https://ria.ru/20190612/1555509092.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155363/68/1553636880_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_b7af9a90227144297e4d26e0e1c8cb49.jpg
РИА Новости

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Вчера, 13:28
8280
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.
Логотип компании Huawei
10 июня, 12:49
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.
В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
11 июня, 08:00
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
В Huawei действия американских властей неоднократно назвали опасным прецедентом. Как пояснял главный специалист по правовым вопросам компании Сун Люпин, использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления Huawei означает, что подобное может случиться с любой отраслью или предприятием.
1975136816
Обсудить 2
Huawei TechnologiesКитайСШАТехнологииВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
РИА
Новости
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
Участники митинга на одной из улиц Хартума
В Судане произошла новая попытка госпереворота
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В Севастополе развернули огромный флаг России
Лента
новостей
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Феодосийский морской торговый порт
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Подростки смотрят на город Кабул
Названа самая опасная страна в мире
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Девушка у фонтана в ЦПКиО
Сгорел на работе: теперь это болезнь. Возможно ли ее вылечить?
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
Выступление группы Rammstein
Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния