Медик рассказал об опасности мороженого в жару

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Так, если вы быстро съедаете мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Это грозит развитием острых респираторных заболеваний.

"Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма". Андрей Тяжельников

Медик объяснил, что есть мороженое нужно медленно и слегка подтаявшим, добавив, что употреблять напитки также следует небольшими глотками.

По его словам, в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами.

При этом стоит отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей, в которых содержится много сахара, жира и ароматизаторов: "Если хочется чего-то молочного, то лучше выпить просто молоко или кисломолочные напитки: кефир, ряженку, айран".