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РИА Новости

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЧайное мороженое
Чайное мороженое
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Так, если вы быстро съедаете мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Это грозит развитием острых респираторных заболеваний.
"Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма".
Андрей Тяжельников
Медик объяснил, что есть мороженое нужно медленно и слегка подтаявшим, добавив, что употреблять напитки также следует небольшими глотками.
По его словам, в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами.
При этом стоит отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей, в которых содержится много сахара, жира и ароматизаторов: "Если хочется чего-то молочного, то лучше выпить просто молоко или кисломолочные напитки: кефир, ряженку, айран".
Ранее руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала, что лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, разбавленный водой. Такой напиток оптимален для утоления жажды и восстановления солевого баланса в организме.
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