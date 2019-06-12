Крыму не надо специально готовиться к визиту комиссара СЕ, считает Аксенов

"Нам даже готовиться особо не надо, любой приезжающий сюда дипломат, чиновник из ЕС сможет своими глазами увидеть, что здесь происходит. Прекратить тот поток вранья о том, что происходит в российском Крыму, и дать достоверную информацию. Мы предоставим такую возможность", - сказал журналистам Аксенов, добавив, что маршрут передвижения по Крыму делегации могут выбрать самостоятельно.