Крыму не надо специально готовиться к визиту комиссара СЕ, считает Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Власти Крыма не собираются специально готовиться к возможному визиту комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, делегация сможет сама сделать выводы о происходящем в российском Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7-11 октября. Миятович позднее заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит "еще предстоит подтвердить", так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.
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"Нам даже готовиться особо не надо, любой приезжающий сюда дипломат, чиновник из ЕС сможет своими глазами увидеть, что здесь происходит. Прекратить тот поток вранья о том, что происходит в российском Крыму, и дать достоверную информацию. Мы предоставим такую возможность", - сказал журналистам Аксенов, добавив, что маршрут передвижения по Крыму делегации могут выбрать самостоятельно.
Он выразил надежду, что результаты общения с жителями Крыма и пребывания на полуострове представителей зарубежных стран и европейских чиновников будут поданы объективно.
Во вторник глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе говорил, что Миятович во время визита в Крым получит исчерпывающую информацию о жизни полуострова.
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