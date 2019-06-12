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РИА Новости

Российский постпред в Вене обвинил США в ухудшении обстановки вокруг СВПД

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что обстановка вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ухудшается из-за безответственной линии США, которые взяли курс на ее подрыв.
Как сообщается на сайте МИД РФ, с таким заявлением Ульянов выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ 11 июня.
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"С удовлетворением отмечаем подтверждение со стороны МАГАТЭ неукоснительного выполнения Ираном взятых на себя обязательств в рамках СВПД. Ответственное поведение Тегерана, который даже в самых тяжелых условиях продолжает поддерживать беспрецедентно высокий уровень взаимодействия с Агентством, заслуживает всяческих похвал", - заявил постпред РФ в Вене.
Он подчеркнул, что иранская ядерная программа по-прежнему представляет собой образец прозрачности. По его словам, эти "достижения дорогого стоят и нуждаются в максимально бережном к ним отношении". "Приходится, однако, с тревогой констатировать, что обстановка вокруг СВПД все время ухудшается. Причина - безответственная линия США, которые не просто вышли из "ядерной сделки", но и взяли курс на ее подрыв, прежде всего путем блокирования выполнения экономической части этой договоренности", - сказал дипломат.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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