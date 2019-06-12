В Гонконге полиция назвала протесты массовыми беспорядками

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Глава полиции Гонконга Стефен Ло назвал столкновения с протестующими, выступающими против поправок к закону об экстрадиции, "массовыми беспорядками", заявив, что полиция была вынуждена применить силу, сообщает газета South China Morning Post.
В среду полиция несколько раз применила слезоточивый и перцовый газ, когда протестующие прорвались через металлические ограждения у здания законодательного собрания города.
11 июня, 08:00Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
"Теперь это уже массовые беспорядки. У нас не осталось выбора, кроме как применить силу, чтобы остановить этих участников беспорядков от попыток прорвать нашу линию защиты", - цитирует Стефена Ло издание.
Глава полиции осудил подобное "безответственное поведение", подчеркнув, что нет необходимости наносить телесные повреждения ни в чем неповинным людям, чтобы выразить свое мнение. "Мы призываем всех воздержаться от действий, о которых они будут жалеть до конца своей жизни", - подчеркнул он.
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирала силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию. На улицах появляется все больше плакатов с призывами к главе администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти в отставку и с требованиями немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.
Ранее стало известно, что законодательное собрание Гонконга (Legco) перенесло на неопределенное время заседание по рассмотрению поправок, первоначально намеченное на 11:00 (6.00 мск). До сих пор неизвестно, когда оно состоится.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.