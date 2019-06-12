Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киев будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы, если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения Москвой "каких-либо условий, выдвинутых Ассамблеей". Об этом в статье для "Европейской правды" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя".
Так, Украина не будет поддерживать шаги, служащие "прикрытием политических интересов", отметил он.
На прошлой неделе Климкин заявил, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашения России вернуться в ПАСЕ. Глава украинского МИД также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.
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