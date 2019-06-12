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РИА Новости

Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 12:35
79007
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киев будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы, если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения Москвой "каких-либо условий, выдвинутых Ассамблеей". Об этом в статье для "Европейской правды" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя".
Павел Климкин
Так, Украина не будет поддерживать шаги, служащие "прикрытием политических интересов", отметил он.
На прошлой неделе Климкин заявил, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашения России вернуться в ПАСЕ. Глава украинского МИД также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.
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Павел КлимкинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Потерять кредит доверия от Украины - да, всё ПАСЕ уже съёжилось от страха.
12 июня, 12:45
Svinka Ontherun
103380001
Во-первых, у ПАСЕ и так никакой власти нет, один базар. Во-вторых, подходы к участию в чем бы то ни было всегда должны быть прагматичными, что и демонстрируют страны, обладающие суверенитетом (стая агрессивных чихуахуа, где подвизается и Украина, к ним не относится). В-третьих, вот оно и вылезло - шило из мешка - Украина поддерживает шаги, служащие"прикрытием политических (чьих?) интересов". И вышеупомянутая стая, видимо, тоже.
12 июня, 13:00
Яна Лита
12860000
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