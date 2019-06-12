Путин поздравил жителей страны с Днем России

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, которая проходит в Кремле.