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РИА Новости

Россия призвала США пересмотреть позицию по иранской ядерной программе

Вчера, 12:31
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон пересмотреть позицию по иранской ядерной программе, если СВПД будет подорван, вся ответственность ляжет на США, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщается на сайте МИД РФ, с таким заявлением Ульянов выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ 11 июня.
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"Призываем США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения, позволяющего международному сообществу быть уверенным в исключительно мирном характере иранской ядерной программы. Если предусмотренный в СВПД соответствующий инструментарий, обеспечивающий эту уверенность, будет подорван, вся ответственность ляжет на США", - заявил постпред.
Он отметил, что методами неприкрытого шантажа и запугивания США стремятся заставить другие страны свернуть законные торгово-экономические связи с Ираном, прежде всего в нефтяной и банковской сферах.
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"По сути Вашингтон грубо пытается ограничить их суверенитет и заставить отказаться от содействия реализации СВПД в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН. Более того, начиная с мая с.г. США распространили такую деструктивную политику уже и на отдельные элементы ядерной части этого соглашения, угрожая санкциями за вывоз с территории Ирана избыточных объемов обогащенного урана и тяжелой воды. Фактически Вашингтон буквально выталкивает Тегеран из "ядерной сделки" и провоцирует его на осуществление радикальных ответных шагов", - добавил Ульянов.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануРоссияСШАВ мире
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