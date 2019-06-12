В Москве и области продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на четверг, 13 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Днем в четверг в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от плюс 20 до плюс 22 градусов, по области - от плюс 18 до плюс 23.