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РИА Новости

В Москве и области продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Александровском саду в Москве
Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на четверг, 13 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
Днем в четверг в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от плюс 20 до плюс 22 градусов, по области - от плюс 18 до плюс 23.
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МоскваМосковская областьОбщество
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