Путин вручает в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в День России. 12 июня 2019

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России вручает в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручает госпремии за 2018 год.

Церемония проходит в Георгиевском зале в присутствии многочисленных гостей, среди которых члены правительства и парламента, деятели культуры и искусства, ученые. Позже в этот день на Ивановской площади московского Кремля пройдет торжественный прием по случаю празднования Дня России.

В числе гостей церемонии в Кремль прибыли спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, вдова первого президента России Наина Ельцина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Также на церемонии присутствуют представители российского кабмина, в том числе вице-премьеры Антон Силуанов, Юрий Борисов, Виталий Мутко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда Максим Топилин, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр спорта Павел Колобков и многие другие.

Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елена Шатковская. Госпремии в области гуманитарной деятельности был удостоен композитор Родион Щедрин.

Профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов получили госпремию в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

За выдающийся вклад в востоковедение награду присудили научному руководителю Института востоковедения РАН Виталию Наумкину.