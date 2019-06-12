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РИА Новости

Путин вручает в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в День России. 12 июня 2019
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в День России. 12 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России вручает в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручает госпремии за 2018 год.
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Церемония проходит в Георгиевском зале в присутствии многочисленных гостей, среди которых члены правительства и парламента, деятели культуры и искусства, ученые. Позже в этот день на Ивановской площади московского Кремля пройдет торжественный прием по случаю празднования Дня России.
В числе гостей церемонии в Кремль прибыли спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, вдова первого президента России Наина Ельцина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Также на церемонии присутствуют представители российского кабмина, в том числе вице-премьеры Антон Силуанов, Юрий Борисов, Виталий Мутко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда Максим Топилин, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр спорта Павел Колобков и многие другие.
Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елена Шатковская. Госпремии в области гуманитарной деятельности был удостоен композитор Родион Щедрин.
Профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов получили госпремию в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
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За выдающийся вклад в востоковедение награду присудили научному руководителю Института востоковедения РАН Виталию Наумкину.
Лауреатами госпремии также стали главврач научно-исследовательского института - краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы №1 медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко. Премия была присуждена им за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи.
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