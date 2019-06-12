Умер российский посол в Сенегале

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Сенегале проинформировало о кончине посла Сергея Крюкова.
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Как отмечают в посольстве, из жизни ушёл блестящий дипломат, профессионал своего дела.
"На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны", - указывается в сообщении посольства.