Умер российский посол в Сенегале

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Посольство России в Сенегале проинформировало о кончине посла Сергея Крюкова.

Как отмечают в посольстве, из жизни ушёл блестящий дипломат, профессионал своего дела.

"На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны", - указывается в сообщении посольства.