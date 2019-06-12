В Нижегородской области эвакуировали 500 человек из академии из-за пожара

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из академии самбо в городе Кстово Нижегородской области из-за возгорания на кровле здания, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС.

"Сообщение о возгорании в кстовской академии "САМБО" поступило в 10.30. Эвакуировано порядка 500 человек", - сказал собеседник агентства.