В Нижегородской области эвакуировали 500 человек из академии из-за пожара

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из академии самбо в городе Кстово Нижегородской области из-за возгорания на кровле здания, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС.
"Сообщение о возгорании в кстовской академии "САМБО" поступило в 10.30. Эвакуировано порядка 500 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания на кровле составила 100 квадратных метров. В 11.24 открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет.